Etwa 400 Radfahrer haben jüngst für bessere Bedingungen in Jena demonstriert.

ADFC legt Konzept für Radverkehr in Jena vor

Jena. Statt Stückwerk wird ein komplettes Fahrradnetz gefordert.

Der ADFC Jena-Saaletal will laut eigener Aussage einen Beitrag zu einer zukunftsweisenden Verkehrsplanung in der Stadt leisten. Dazu stellte er sein radverkehrspolitisches Konzept vor. Unter dem Motto „Einfach – sicher – schnell – direkt“ erklärt der ADFC darin, was passieren müsse, damit Jena zu einer Fahrradstadt wird.

Der Verkehrsplanung in Jena lägen völlig veraltete Annahmen aus den 1990er-Jahren zugrunde. Umweltschutz und Unfallforschung verlangten heute andere Lösungen als damals. „Wir sollten Bedingungen schaffen, die für den Radverkehr werben, statt ihn nur zu verwalten,“ sagt Thomas Wedekind, der im Beirat Radverkehr sitzt.

Barbara Albrethsen-Keck, Vorsitzende des hiesigen ADFC, ergänzt: „Es geht um den ganzheitlichen Gedanken. Breite und sichere Radwege allein reichen nicht, es braucht ein komplettes Fahrradnetz statt des bisherigen Stückwerks, außerdem sichere Kreuzungen und genug Abstellmöglichkeiten.“

Ein Schwerpunkt liege auch auf der Entflechtung des Verkehrs. „Einerseits wird der Radverkehr häufig auf gleichen Wegen wie der Fußverkehr geführt, wodurch es zu Konflikten kommt. Andererseits wird er oft nicht ausreichend vom sehr viel schnelleren Kfz-Verkehr getrennt.“