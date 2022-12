Adventsfenster erstrahlen nach Kahla-Art

Kahla. Die Kahlaer Heimatgesellschaft eröffnet die Weihnachtszeit in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion.

Alle Jahre wieder ziehen hell erleuchtete und festlich dekorierte Fenster die Blicke von Passanten auf sich. Die Heimatgesellschaft Kahla hat sich für die Adventszeit eine besondere Aktion überlegt: Bis zum 24. Dezember lassen Familien, Unternehmen und Institutionen ihre Fenster weihnachtlich erstrahlen. Wie bei einem Adventskalender werde dabei an jedem Tag ein „Türchen“ gelüftet, teilt die Heimatgesellschaft mit.

Seit Donnerstag leuchtet nun das erste Adventsfenster im Reisebüro Schönfeld. Neben vielen Familien schmücken auch die Porzellanmanufaktur, das „Wein und Tee-Lädle“ sowie die St.-Margarethen-Kirche ihre Fenster für die Aktion. Am Freitag enthüllt Dachdeckermeister Thomas Bach seinen weihnachtlichen Beitrag. Am Sonnabend erstrahlt dann das nächste Adventsfenster in Karsten Riedels Maler- und Restaurierungswerkstätte. Die Heimatgesellschaft präsentiert am Sonntag ihre Installation.

Keine Grenzen bei der Gestaltung

Bei der Gestaltung sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt: Ob Kinderweihnacht, ein verzauberter Harry-Potter-Adventssonntag oder der Advent in der Burg, ob Lindinger Männerchor oder die Nikolauslegenden – alles ist möglich.

Zudem werden die Adventsfenster von einem bunten Programm begleitet. Am 11. Dezember lädt die Heimatgesellschaft zum Winterspaziergang. Entlang der ersten weihnachtlich geschmückten Fenster führen Vereinsmitglieder über drei Kilometer durch Kahla bis zum Camisch. „Man sollte kein Türchen verpassen bei den Adventsfenstern nach Kahla-Art“, schreibt die Heimatgesellschaft.

Anmeldung unter Telefon 0172/320 94 98 oder per E-Mail an info@heimatgesellschaft-kahla.de