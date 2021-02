Aerosole sollen sitzenbleiben an einer Jenaer Schule

Dennis Sippach, der Geschäftsführer der Jenaer Firma IVOC-X GmbH, lieferte am Freitag einen Raum-Luftreiniger an die Westschule aus. Das Gerät wurde kontaktfrei vor dem Schultür abgestellt. Rechts im Bild Stephanie Schubert von der Stiftung Nanotechnologie mit ihren Kindern, die teils auch schon in die Westschule gehen.

Von Montag an sind viele Jenaer Schulen wieder geöffnet. Der Schul- und Hortbetrieb geht eingeschränkt mit erhöhtem Infektionsschutz los. Rechtzeitig zum Schulstart hat die Westschule am Freitag einen großen, weißen Kasten geliefert bekommen. Die Stiftung Nanotechnologie stellt der Grundschule einen transportablen Luftreiniger „made in Jena“ für ein Klassenzimmer als kostenlose Dauerleihgabe bereit. Ulrich S. Schubert, dem Vorstandschef der Stiftung, gehen viele Dinge in Thüringen nicht schnell genug. Deshalb ergriff er die Initiative. Er hofft auf Nachahmer.