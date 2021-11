Äußerst aggressive Ladendiebin - Bei Griff nach Tasche Unfall verursacht - Alle Schlösser zugeklebt

Jena / Eisenberg / Seitenroda. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Bei Griff nach Tasche Unfall verursacht

Ein Griff zur Tasche war am Montagmorgen Ursache für einen Unfall in der Carl-Zeiss-Promenade in Jena. Involviert waren ein Seat, ein Volvo und ein Audi, welche die Carl-Zeiss-Promenade in Richtung Winzerla fuhren. Verkehrsbedingt mussten die Fahrer ihre Pkw stoppen. Als sich nun die 52-jährige Audi-Fahrerin, die als letzte in der Reihe stand, nach ihrer Tasche greifen wollte und sich nach hinten beugte, rutscht die Frau mit dem Fuß von der Bremse und der Audi rollt nach vorne, sodass die beiden Fahrzeuge vor ihr aufeinander geschoben wurden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, Personen kamen nicht zu Schaden.

Gas und Bremse verwechselt

Gas und Bremse verwechselte am Montagabend ein LKW-Fahrer auf der Karl-Liebknecht-Straße in Jena. Die Konsequenz war, dass der LKW, auf Höhe der Schlippenstraße, auf einen vorausfahrenden Pkw auffuhr und dieser nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste der Verkehr über die Straßenbahngleise vorbeigeleitet werden.

Äußerst aggressive Ladendiebin

Eine 39-Jährige aus Saalfeld beschäftige am Montagabend die Polizei in Jena. Ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes Unterm Markt teilte mit, dass er die Frau beim Diebstahl erwischt habe, sie sehr unkooperativ auftritt und sich zudem nicht ausweisen will. Die Frau entnahm aus der Auslage Parfum im Wert von über 300 Euro und wollte dies nicht bezahlen. Als der Sicherheitsdienst die Frau ansprach und in die Büroräume des Marktes führte, wurde sie aggressiv und schlug und trat in Richtung des Mitarbeiters. Als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigte sich die 39-Jährige nicht und wurde zunehmend ungehaltener. Auch gegen die Beamten begann die Frau verbal und körperlich zu agieren. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen die Frau wurden nun mehrere Anzeigen gefertigt.

Alle Schlösser zugeklebt

Ob dies ein Streich sein sollte, bleibt abzuwarten, allerdings war einem Mitarbeiter einer Werkstatt in Eisenberg nicht zum Lachen zumute. Unbekannte haben im Tatzeitraum vom Freitag bis Montagmorgen alle Schlösser der Werkstatt mit Sekundenkleber zugeschmiert. So konnten alle drei Zugangstüren nicht mehr geöffnet und die Werkstatt nicht betreten werden. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Rasenmäher geklaut

Den Diebstahl des dorfeigenen Rasenmähers meldete am Montagmorgen ein Zeuge aus Seitenroda. Am Freitag wurde der Mäher gegen 17 Uhr nach getaner Arbeit am Teich abgestellt. Am Folgetag bemerkte man das Fehlen des um 10 Uhr zwar, allerdings ging man fälschlicherweise davon aus, dass ein Mitarbeiter das Gerät weggestellt habe. Erst am Montag wurde man sich bewusst, dass der Rasenmäher tatsächlich entwendet wurde. Hinweise auf den möglichen Täter liegen aktuell nicht vor.

