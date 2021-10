Aktionstag in Jena rund ums Sehen

Jena. Beratungsstelle Blickpunkt Auge bietet Informationen und mehr am Donnerstag, 14. Oktober, in der Jenaer FH-Mensa.

In der bundesweiten „Woche des Sehens“ bietet die Beratungsstelle Blickpunkt Auge Jena einen Informationstag an. Am Donnerstag, 14. Oktober, können Interessierte von 15 bis 20 Uhr in die Mensa Carl-Zeiss-Promenade kommen.

Blickpunkt Auge ist ein kostenloses Beratungsangebot, das sich an Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und deren Angehörige wendet. Die Hilfsmittelausstellung lädt zum Ausprobieren ein. Verschiedene Aussteller präsentieren optische und elektronische Hilfsmittel wie Kantenfilter, Lupenbrillen, Bildschirmlesegeräte, Vorlesesysteme und andere Alltagshelfer wie sprechende Uhren, Verkehrsschutzabzeichen und Blutdruckmessgeräte. Auch eine Lesehilfe, die per Magnet an der Brille befestigt wird, wird vorgestellt.

Gemeinsam mit der Ernst-Abbe-Hochschule werden Fragen rund um das Thema Sehbehinderung beantwortet. Zudem können kostenlose Sehtests gemacht werden, ein Kaffee- und Kuchenverkauf sowie ein Glücksrad stehen bereit. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. red