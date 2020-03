Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alkoholisierter verhindert Weiterfahrt von Bus

Ein 36-jähriger Fahrgast wusste sich Donnerstagnachmittag im Bus nicht zu benehmen. Er wurde an der Haltestelle Knebelstraße gebeten, auszusteigen. Das gefiel dem des Bus Verwiesenen nicht und so stellte er sich vor den Bus und hinderte ihn am weiter fahren. Die hinzugerufenen Beamten trafen den Mann später an und erteilten ihm einen Platzverweis für den Busbahnhof, den er aber nicht befolgte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,8 Promille. Der Mann wurde zum Ausnüchtern mit in die Gewahrsamszelle genommen.

Ladendieb ertappt

Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erhielt ein 30-Jähriger, als er aus einem Supermarkt in der Friedrich-Zucker-Straße Solarlampen, Bettwäsche und Kettenspray mitgehen lassen wollte. Als er von dem Personal darauf angesprochen wurde, gab er die Gegenstände aber freiwillig zurück.

