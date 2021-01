Nach Angaben der Stadtverwaltung seien nicht nur alle Pflegekräfte in dem Seniorenheim Rosental der Visitamed GmbH positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auch ein Großteil der 30 Bewohner sei infiziert.

Jena. Stadt beschreibt Situation in einem Jenaer Seniorenheim als dramatisch

Alle Pflegekräfte positiv: Soldaten helfen in Jena

Die Situation in dem Seniorenheim Rosental der Visitamed GmbH ist nach Angaben der Stadt so dramatisch, dass seit Mittwoch die Bundeswehr die Bewohner versorgt. Am Freitag wird deren Sanitätszug eintreffen.

Wichtiges zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Nach Angaben der Stadtverwaltung seien nicht nur alle Pflegekräfte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Auch ein Großteil der 30 Bewohner sei infiziert. Nicht ganz einfach sei es, die Zahl der Mitarbeiter zu benennen. Die Angaben würden schwanken. Mittlerweile seien auch die Heimaufsicht und die Krankenkassen über die Lage informiert worden, sagte Sprecher Kristian Philler. Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Mittwoch bis 24 Uhr 32 neue Corona-Infektionen gemeldet. 37 Personen sind genesen. „Die Infektionen treten in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Zum Beispiel stecken sich Familienmitglieder gegenseitig an“, sagt Rathaussprecher Philler.

DieJenaer Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 422

davon in den vergangenen

24 Stunden: 32

stationäre Fälle: 37

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der vergangenen

sieben Tage: 126

Sieben-Tage-Inzidenz: 116,3