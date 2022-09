Als das Blut der Durstigen die Jenaer Karl-Liebknecht-Straße tränkte

Gisela Horn und Wolfgang Rug vom Jenaer Arbeitskreis "Sprechende Vergangenheit" an der vor einem Jahr eingeweihten Gedenkstele. Am Samstag, 3. September, empfingen sie hier Gäste des Weimarer "Bündnisses gegen Rechts", das auf der traditionellen "Radtour wider das Vergessen" die Stationen des letzten Todesmarsches aus dem KZ-Buchenwald besuchte.

Jena. Erinnerung an den Todesmarsch vom 11. April 1945: „Radtour wider das Vergessen“ führte durch Jena – Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ empfing die Gäste.

Die Brücke trug vor ihrem Ende das Unerträgliche: Einen Tag bevor die Camsdorfer Brücke gesprengt wurde, um die Amerikaner in ihrem Vormarsch aufzuhalten, trieben SS-Männer noch Tausende KZ-Häftlinge über die Saale. Es war der letzte Todesmarsch aus dem Konzentrationslager Buchenwald, der am 11. April 1945 durch Jena zog. Seit dem vergangenen Jahr erinnert eine Gedenkstele an der Westseite der Camsdorfer Brücke an diesen Marsch des Todes. Am Samstag, 3. September, führte die traditionelle „Radtour wider das Vergessen“ des Weimarer „Bündnisses gegen Rechts“ an die Stationen des Todesmarsches in Lehnstedt, Großschwabhausen und Jena.

Die Gäste aus Weimar vom "Bündnis gegen Rechts" mit Jenaer Vertretern des Arbeitskreises "Sprechende Vergangenheit" und Initiatoren des "Klangs der Stolpersteine". Foto: Jördis Bachmann

So kamen die Weimarer „Mahn-Radler“ auch an der vor einem Jahr eingeweihten Gedenkstele vorbei. Hier sprach Wolfgang Rug vom Jenaer Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ zu ihnen. Aus den Erinnerungen derer, die das Unbeschreibliche vor Augen hatten, aus den Bildern, welche die Überlebenden ewig in sich tragen, hat der Jenaer Arbeitskreis ein Mosaik des Grauens zusammengesetzt.

So habe eine Frau, die leidenden Häftlinge an der Camsdorfer Brücke mit Wasser versorgen wollen. Sie kam mit zwei Eimern gelaufen. Die Durstigen aus dem Todeszug, stürzten sich auf das Wasser. Doch die SS-Männer erschossen die Trinkenden mit einer Salve aus ihren Gewehren. Das Blut der Menschen und das Wasser vermischten sich auf der Straße, so berichtet es Wolfgang Rug. Unerträglich scheinen solche Erinnerungen und doch kennt Rug viele davon und trägt sie weiter, um das Geschehene unvergessen zu machen. Noch immer hofft er auf Fotografien. Bisher gebe es keine fotografischen Dokumente des Todesmarschs durch Jena.

Rug allerdings kann nicht glauben, dass niemand den elenden Marsch durch die Häuserschlucht der Karl-Liebknecht-Straße fotografierte. Till Noack als Initiator des „Klangs der Stolpersteine“ in Jena erklärte, dass auch der 9. November sich zu einem Tag des Gedenkens an diesen Todesmarsch entwickelt habe. Das Wachhalten, ebenso wie das weitere Ergründen der schrecklichen Ereignisse seien Aufgaben, die auch folgende Generationen weiterführen müssten.