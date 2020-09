Jena. Grundsteinlegung am Inselplatz: Das Jenaer Jahrhundertprojekt ist zugleich das größte Hochschulbauvorhaben im Freistaat Thüringen.

Am Jenaer Inselplatz entsteht neuer Uni-Campus für 190 Millionen Euro

Bei der symbolischen Grundsteinlegung für den neuen Universitätscampus haben die Festredner am Montag nicht mit Superlativen gespart: Jahrhundertprojekt, größtes Thüringer Hochschulbauvorhaben, Impulsgeber für die gesamte Stadtentwicklung. Fest steht: Das 190-Millionen-Euro-Bauvorhaben am Inselplatz wird das Gefüge Jenas deutlich verändern. Das Jenaer Zentrum wächst nach oben und in der Breite!