Jena. An der Bushaltestelle an der Jenaer Papiermühle wird der Tritt erhöht

Ampel im Jenaer Mühltal bleibt noch stehen

Die Autofahrer auf der B 7 in Jena-West haben sich womöglich gewundert in den letzten Tagen: Die mehrwöchige Sperrung der Katharinen-Brücke im Zuge eines Kanalumbaus konnte in dieser Woche zwar aufgehoben werden.

In Höhe Papiermühle besteht aber die provisorische Ampelregelung fort, die – eingedenk der Sperrung der Katharinen-Brücke – dem Lutherstraßen-Verkehr die Zufahrt auf die B 7 in Höhe Papiermühle erleichtert hat.

Nach Freigabe der Katharinen-Brücke bewirkt die Ampelregelung bei der Papiermühle nun einzig eine Bremsung des Verkehrsflusses auf der B 7. Die Anlage werde in den nächsten Tagen als „Baustellen-Folgeampel“ genutzt, sagte auf Anfrage Rathaus-Sprecher Kristian Philler: Der Kommunalservice KSJ erhöhe an der Stadteinwärts-Bushaltestelle den Tritt zum Zwecke des möglichst barrierearmen Zustiegs.

Unterdessen geht der Kanalbau im Lommerweg noch bis Ende November weiter. Der Zweckverband Jenawasser erneuert dort auf einer Länge von rund 220 Metern einen fast 100 Jahre alten Abwasserkanal. Deshalb bleibt der Lommerweg für Fußgänger und Radfahrer weiterhin gesperrt.