An Leukämie erkrankter Dreijähriger aus Jena braucht Unterstützung

Jena. Für die Familie des kleinen Ezra ist im August vergangenen Jahres eine Welt zusammengebrochen.

„Was passiert mit unserem Sohn?“ Das müssen sich die Eltern des dreijährigen Ezra aus Jena vor einigen Monaten gefragt haben. Am Abend des 11. August 2020 fuhren sie mit ihm ins Krankenhaus, da er Fieber hatte und am nächsten Tag der Urlaub beginnen sollte. Nur zur Abklärung, einfach um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist und Papas Geburtstag nichts mehr im Weg stehen würde.

Doch alles kam anders und erschütterte die Welt der kleinen Familie. Ezra musste über Nacht im Krankenhaus bleiben, und am nächsten Tag wurde direkt die Diagnose Leukämie gestellt. „Der kleine Sonnenschein musste zahlreiche belastende Untersuchungen und Prozeduren über sich ergehen lassen. Die folgenden 49 Chemos, 8 Bluttransfusionen, 11 Lumbalpunktionen, 5 Beckenkammpunktionen, hunderte von Medikamenteneinnahmen steckte der kleine Paw-Patrol-Fan unglaublich tapfer mit seinen drei Jahren weg“, heißt es in einem Bericht der Familienkrebshilfe Sonnenherz.

Die schrecklichen Nebenwirkungen und daraus resultierenden Schmerzen erschweren es ihm natürlich, das unbeschwerte Kindsein genießen zu können und halten ihn oft davon ab, wie ein ganz normaler Dreijähriger seine Welt unsicher zu machen, zu toben und das Leben genießen zu können. „Dennoch strotzt der kleine Sonnenschein vor Lebenswillen und lässt sich auch nicht davon abhalten, die Kinderonkologie aufzumischen und durch sein Lachen zu verzaubern.“ Sein Berufswunsch des Arztes steht mit seinen gerade mal drei Jahren auch schon fest. Mittlerweile ist der kleine Mann so sehr an die ganzen Abläufe und die Behandlungen auf der Kinderkrebsstation gewöhnt, dass er sogar den Ärzten und Schwestern erklärt, wie was zu machen ist. Ezra liebt es zu backen und zu kneten, aber sein größter Wunsch wäre es einmal, mit einem richtigen Feuerwehrauto mitfahren zu dürfen. Er sei ein ganz normaler typischer Dreijähriger, der einfach nur sein Leben genießen will und nicht verstehen kann, warum er oft einfach zu geschwächt ist und starke Schmerzen hat, heißt es in dem Bericht.

Für seine Eltern ist es eine unglaubliche seelische Belastung, dass die kleine Familie auseinandergerissen wurde. Sein Papa kümmert sich Tag und Nacht in der Klinik um ihn und seine Mutter muss mit der neugeborenen Schwester zu Hause bleiben. Treffen sind leider nur sehr begrenzt möglich, da die Pandemiesituation und die damit einhergehenden Einschränkungen alles noch schwieriger machen.

Unter all diesen Umständen war es dem Vater nicht mehr möglich, seine Selbstständigkeit weiter auszuüben, da der Fokus komplett auf dem tapferen kleinen Mann liegt. Ihn immer zu unterstützen und für ihn da zu sein, ist das Wichtigste im Leben der Eltern.

Zu allen diesen immensen Belastungen kam dann auch noch ein unverschuldeter Wasserschaden in der Wohnung der Familie dazu, sodass ein sofortiger Umzug aufgrund von Schimmelbefall nötig wurde. Freunde und Familie halfen an allen Ecken und Enden, aber dennoch sahen sich die Eltern auf einmal vor finanziellen Aufgaben, die einfach nicht mehr allein zu stemmen sind.

„Hier ist jetzt ganz Jena gefragt, helfen Sie dem kleinen Sonnenschein Ezra und seiner Familie, die unverschuldet in finanzielle Not geraten ist, und ermöglichen Sie es, dass wenigstens eine Sorge weniger für die Eltern zu tragen ist“, teilt die Familienkrebshilfe mit. Um Ezra und seiner Familie zu helfen, ruft die gemeinnützige Organisation die Menschen dazu auf, sie nach Kräften zu unterstützen. „Medizinisch ist es den meisten Menschen nicht möglich, zu helfen. Doch Ezra und seine Familie zumindest finanziell zu unterstützen, dazu kann fast jeder beitragen“, lautet der dringende Appell der Organisation, die den Spendenaufruf ins Leben gerufen hat.

Initiator Christian Neumeir möchte dem kleinen Sonnenschein und seiner Familie mit diesem Aufruf zusätzlich zeigen: „Ihr seid nicht allein!“ und damit das Gefühl der Solidarität wecken. „Wenn wir es gemeinsam schaffen, Ezras Familie tatkräftig durch die Finanzierung der Umzugskosten zu unterstützen und dadurch wenigstens eine Sorge zu nehmen, ist bereits ganz viel gewonnen.“

Wer Ezras Familie unterstützen möchte, kann dies über dieses Spendenkonto tun: Familienkrebshilfe Sonnenherz gUG, Iban: DE82 7002 2200 0020 2679 84, BIC: FDDODEMMXXX, Fidorbank München, Verwendungszweck: „Helft Ezra“