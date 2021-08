Die Häuser am Dornburger Markt sind alle gut erhalten und deren Eingänge von den Besitzern hübsch dekoriert. Rosen dürfen dabei in Dornburg nicht fehlen, schließlich wird in der Gemeinde seit 1873 das Rosenfest gefeiert. Die bunten Häuser auf der östlichen Marktseite werden demnächst an die Kanalisation angeschlossen. Dafür baut die Apoldaer Wasser GmbH Abwasserkanal und Hausanschlüsse auf der Rückseite der Gebäude in der Vorwerksgasse neu.