Die kleine Humayro ist das erste Baby, dass im Jahr 2023 an der Jenaer Universitätsklinik das Licht der Welt erblickte. Mama Olyakhon Karimjonova kommt aus Usbekistan und macht derzeit ihrem Master an der Friedrich-Schiller-Universität. Ermöglicht durch ein Stipendium der Hanns-Seidel Stiftung. Die Schwiegermama wird ihr in den kommenden Wochen Unterstützung leisten, sie reiste extra aus Usbekistan an. © Jördis Bachmann/Katrin Bogner | Jördis Bachmann/Katrin Bogner