Jena/Mühlhausen. Der Lokführerstreik ist erstmal beendet, jetzt sind Beschäftigte von Krankenhäusern zu Warnstreiks aufgerufen. In Thüringen gilt das am Dienstag für drei Klinikstandorte.

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur müssen sich Patienten am Dienstag an drei Krankenhäusern in Thüringen auf Einschränkungen einstellen. Von den Warnstreiks betroffen seien Jena, Mühlhausen und Bad Langensalza.

Am Universitätsklinikum Jena hat die Gewerkschaft Marburger Bund ihre Mitglieder von 8.00 bis 12.00 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist die bundesweite Tarifauseinandersetzung um Ärzte-Einkommen an Universitätskliniken, wie die Ärzte-Gewerkschaft mitteilte. Am kommunalen Hufeland-Klinikum im Unstrut-Hainich-Kreis geht es um einen Inflationsausgleich für das nichtärztliche Personal, hier hat die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen.

Der Marburger Bund fordert in den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder für die Uni-Mediziner 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Er begründet dies mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen. Eine zentrale Warnstreik-Kundgebung soll in Hannover stattfinden. Der Marburger Bund hat nach eigenen Angaben in Thüringen rund 2400 Mitglieder.

Warnstreik an kommunaler Klinik bei laufendem Tarifvertrag

Das Hufeland-Klinikum, kommunales Krankenhaus des Unstrut-Hainich-Kreises mit Standorten in Mühlhausen und Bad Langensalza, soll vom Dienstag von 6.00 bis 22.00 Uhr bestreikt werden. An dem Krankenhaus gilt eigentlich ein noch bis 2025 laufender Haustarifvertrag. Bei dessen Abschluss 2020 sei die darauf folgende Inflationsentwicklung noch nicht abzusehen gewesen, so Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die nichtärztlichen Beschäftigten einen Inflationsausgleich von 3000 Euro.

Die Geschäftsführung des Krankenhauses hält diese Forderung für überzogen. Eine Kliniksprecherin verwies am Montag darauf, dass Gesellschafter und Klinikleitung eine Inflationsausgleichsprämie von 1200 Euro und von 800 Euro in diesem Jahr beschlossen hätten.

dpa