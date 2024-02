Jena. Der Warnstreik legt nicht nur den ÖPNV lahm. Der Straßenverkehr ist auch betroffen. Ein Novum sorgt für Freude bei Streikenden.

200 bis 250 Streikende des Jenaer Nahverkehrs und der Verkehrsgesellschaft JES zogen am Freitagmorgen von Burgau aus in die Jenaer Innenstadt. Gegen 10 Uhr passierte der Umzug den Paradiesbahnhof und gelangte eine halbe Stunde später beim Lutherplatz an. Um 12 Uhr ist von der Kampagne „WirFahrenZusammen“ (WfZ) eine Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Friedrich-Schiller-Universität geplant. Zu der ist auch die Zivilgesellschaft eingeladen. Um 14 Uhr sollen Kundgebung und Umzug beendet sein.