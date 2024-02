Jena. Stiftung lädt Ideengeber dazu ein, ihre Projekte einzureichen. Der Wettbewerb steht Privatpersonen, Unternehmen, Schulen, Forschungseinrichtungen und Vereinen in ganz Thüringen offen.

Die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen setzt sich erneut für innovative Ideen im Klimaschutz ein und ruft im Rahmen ihres Ideenwettbewerbs dazu auf, nachhaltige Klimaschutzprojekte einzureichen. Mit finanzieller Unterstützung von bis zu 5.000 Euro und einem Gesamtbudget von 20.000 Euro will die Stiftung in diesem Jahr wegweisende Klimaschutzprojekte in Thüringen auf den Weg bringen.

Mit dem Ziel, das Bewusstsein für den Klimaschutz in Thüringen zu schärfen und innovative Ideen zu unterstützen, lädt die Stiftung Ideengeber dazu ein, ihre Projekte einzureichen. Der Ideenwettbewerb steht Privatpersonen, Unternehmen sowie Institutionen wie Schulen, Forschungseinrichtungen und Vereinen in ganz Thüringen offen. Stiftungsvorsitzender Matthias Stüwe: „In einer Zeit, in der der Klimawandel auch in Thüringen immer spürbarer wird, sind Klimaschutz und Energiewende zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden. Unser Ideenwettbewerb zielt darauf ab, das Bewusstsein für den Klimaschutz in Thüringen zu schärfen und neue Ideen im Bereich Klimaschutz zu unterstützen. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und viele gute Ideen für unser Klima.“

Im vergangenen Jahr wurden drei Projekte im Rahmen des Ideenwettbewerbs gefördert, darunter die Anschaffung eines Lastenrads für klimafreundliche Mobilität in Jena, die Entwicklung einer Lern- und Experimentierstation für PV-Balkonkraftwerke in Ilmenau und ein Wasserstoffprojekttag, der für Schulen in ganz Thüringen angeboten werden soll.

Ideen zum Einsatz erneuerbarer Energien und intelligentem Energieeinsatz können das gesamte Jahr bei der von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck gegründeten Stiftung eingereicht werden. Neben der finanziellen Unterstützung können herausragende Projekte den Thüringer Klimaschutzpreis „Die Blaue Libelle“ verliehen bekommen. Alle Informationen, Förderanträge und Kriterien sind auf der offiziellen Website der Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen verfügbar: www.klimastiftung-thueringen.de.

Hintergrund: Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen

Seit mittlerweile 21 Jahren setzt sich die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen, gegründet und finanziert von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck, aktiv für den Klimaschutz ein. Seit 2003 verfolgt die landesweit tätige Stiftung das Ziel, dem menschengemachten Klimawandel durch effizienten Energieeinsatz und den Ausbau erneuerbarer Energien in Kommunen, Unternehmen und Privatinitiativen entgegenzutreten.