Jena. Eine Gartenlaube ist abgebrannt. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Jena.

Ein 57-jähriger Audi-Fahrer ist am Montagmorgen in Jena über einen Bahnübergang gefahren, obwohl das Signallicht bereits blinkte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, übersah er dabei einen die Straße kreuzenden 53-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich.