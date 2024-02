Jena. Der Entscheidungsreigen zum neuen Jenaer Gartenentwicklungskonzept beginnt turbulent. Stadtratsvorsitzender Jens Thomas bittet den Oberbürgermeister um eine Entscheidung.

Das Gartenentwicklungskonzept (GEK) ist der Fahrplan für den Erhalt vieler und den Abriss oder die Umnutzung einiger Jenaer Gärten. Die Verwaltung will das Konzept noch vor der Kommunalwahl in den politischen Gremien durchbringen. Möglicherweise wurde dabei etwas zu sehr auf die Tube gedrückt, denn die Sitzung des Kleingarten-Beirats in der letzten Woche könnte ein Nachspiel haben.