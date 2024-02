Jena. Blumenhandel erfolgt wegen des klangen Gleisbaus unter erschwerten Bedingungen: Kunden sind besonders willkommen.

Der Frühling hält an der Straßenbahnhaltestelle Stifterstraße in Jena-Nord Einzug. Baustellenbedingt fehlen zwar Straßenbahnen im Revier, doch nimmt Annette Reisdorf im gegenüberliegenden Blumengeschäft Osterglocken und weitere Frühlingsblüher dafür. Die beliebte Floristin hatte im Laufe der Jahre schon häufiger mit Baustellen in der Nachbarschaft zu kämpfen. Nun ist die Naumburger Straße zwar als Einbahnstraße befahrbar, viele meiden den Bereich aber dennoch.