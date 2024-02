Jena. Im Jenaer Stadion hat die Ausrüstung der Westtribüne begonnen. Deren Aufbau macht es dem Stadionteam aber nicht leicht.

Ein Dienstleister hat begonnen, die Stühle an der Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena neu zu bestücken. Die neuen Sitzschalen sind in denselben Farben wie die Sitze der anderen Bereiche gehalten, sodass sich ein optisches Gesamtbild ergibt.