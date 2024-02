Jena. Personal-Coup der Christdemokraten: Chemie-Professor Ulrich Schubert für Wahlkreis „westlich der Saale“ vorgesehen

Ein Paukenschlag der Jenaer CDU. Mit Ulrich Schubert (54) soll der „bedeutendste, bekannteste Chemiker deutschlandweit“ im „schwersten Jahr unserer Demokratie“ als Parteiloser für die CDU im Wahlkreis „westlich der Saale“ zur Landtagswahl antreten. So hat CDU-Kreis- und Ratsfraktions-Chef Guntram Wothly am Donnerstag vermeldet. Diese Personalie habe der Kreisvorstand einstimmig der CDU-Mitgliederversammlung empfohlen, die am 17. Februar darüber abstimmt.