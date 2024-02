Jena. OB übergibt Gewinnerpreis zur Aktion „Prophet des Jahres“

Zufälle gibt‘s! Sigurt Horn aus Lobeda-Altstadt war einer der Gewinner unseres Zeitungsspiels „Prophet des Jahres“. Siegerpreis: ein Stadtlexikon. Als der Donnerstag als Termin für die Preisübergabe aus den Händen von OB Thomas Nitzsche (FDP) stand, war klar: Es ist der Geburtstag von Sigurt Horn. Doppelter Glückwunsch! Der Preis traf Horns Geschmack; er hat Text-Anteile an der Lobeda-Altstädter Ortschronik. Am Freitag treffen Horn und der OB neuerlich zusammen beim Geburtstags des Karnevalsclubs JKC im „Lisa“. Dort geht Sigurt Horn als Gast und Mitstreiter des Lobedaer LCC in die Bütt.