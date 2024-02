Jena/Eisenberg. Auf mehrere Grundstücke können Interessierte in den nächsten Wochen am Amtsgericht Jena bieten. Das sind die Häuser in Jena und im Saale-Holzland.

Auf der Suche nach einem Eigenheim ist das Portal des Amtsgerichts Jena eine mögliche Quelle. Dort tauchen regelmäßig auch Immobilien aus der Region auf, die Potenzial besitzen – meist jedoch auch Sanierungspotential. Grund für Zwangsversteigerungen können Insolvenzen der Besitzer sein oder weil sich mehrere Eigentümer nicht über das Grundstück einigen können und es so zu Geld umgewandelt wird. Das kommt beispielsweise bei Erben oder geschiedenen Eheleuten vor. Diese Häuser und Grundstücke kommen in den nächsten Wochen unter den Hammer.