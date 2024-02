Jena. Das ist in den kommenden Tagen in Jena wichtig.

Die Schulleitung des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Jena-Winzerla lädt insbesondere Viertklässler vor ihrem Wechsel in eine weiterführende Schule zu Schnuppertagen ein. Von Dienstag, 20. Februar, an bis Donnerstag, 22. Februar, werden jeweils zwischen 7.45 und 12 Uhr ältere Schüler die kleinen Gäste durch die Schule führen und Einblicke in den Unterricht am Gymnasium geben.