Jena. Zu Arbeiten an mehreren Bäumen in der Seidelstraße in Jena wird es in der kommenden Woche kommen.

Eine Linde wird an der Ostseite der Seidelstraße in Jena gefällt. Grund dafür ist die Verkehrssicherheit, teilt die Stadt mit. Zudem werden zwischen Montag, 12. Februar, und Mittwoch, 14. Februar, in der Straße mehrere Baumschnitt-Arbeiten durchgeführt, heißt es.