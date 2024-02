Jena. Er ist unter den sieben Bewerbern bei der Oberbürgermeister-Wahl am 26. Mai der Jüngste

SPD-Kreis-Chef Lutz Liebscher hat am Freitag die Frage nach den Jenaer Partei-Promis und deren Gelüsten aufs Oberbürgermeister-Amt geradeheraus beantwortet: SPD-Rats-Fraktions-Chefin Katja Glybowskaja – im Hauptjob Vorfrau bei der Awo Thüringen – wie auch Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz hätten schon „sehr früh“ signalisiert, dass sie für eine OB-Kandidatur nicht zur Verfügung stünden. Und so hat die Jenaer SPD-Mitgliederversammlung jetzt den Weg frei gemacht für die Jugend: Johannes Schleußner ist einstimmig als Kandidat seiner Partei gewählt worden. Somit wird der 34-jährige Historiker bei der OB-Wahl am 26. Mai im Kreis der sechs Mitbewerber anderer Parteien und Gruppen der Jüngste sein.