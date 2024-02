Jena. Diese Veranstaltungen gibt es unter der Woche in Jena.

Das Bündnis „Wir fahren zusammen“ – ein Zusammenschluss von Beschäftigten des Jenaer Nahverkehrs, der Gewerkschaft Verdi und Klimaschützern – lädt am Dienstag, 13. Februar, in Jena zu der Veranstaltung „Deine Stadt – Deine Mobilität“ ein. Diese beginnt um 18 Uhr in der Rathausdiele im Historischen Rathaus.