Die ehemalige Uni-Frauenklinik in der Bachstraße in der oberen Bildmitte. Rechst am Bildrand ein Teil der IGS „Grete Unrein“. Das Bild ist vom Dach des Jenoptik-Hochhauses aus geschossen worden. Derzeit wird die ehemalige Klinik noch für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen genutzt, demnächst soll sie befristet als Erstaufnahmeeinrichtung dienen und dann zum Pharmazie-Institut der Uni umgebaut werden. © Thomas Stridde | Thomas Stridde