Jena. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sucht in Jena das Gespräch mit Auszubildenden des Konzerns. Jenoptik-Vorstandschef Traeger unterstreicht Stellenwert der Branche.

Krise? Welche Krise? „Alle sagen, die deutsche Wirtschaft schwächelt. Wir nicht“, betont Jenoptik-Chef Stephan Traeger. Und fast entschuldigend fügt der Vorstandsvorsitzende des börsennotierten Unternehmens hinzu, das solle nicht überheblich klingen. Denn den vollen Auftragsbüchern des Konzerns stünden die gesenkten Konjunkturprognosen gegenüber. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) leitet daraus einen Auftrag für die Bundesregierung ab. Und kann am Donnerstag in Jena emotional auftanken: Keine Demo in der Göschwitzer Straße 25, keine Buhrufe und Schlimmeres, niemand, der ihm den Weg versperrt, stattdessen Gespräche mit jungen Leuten, die Jenoptik ausbildet. Zum Beispiel. „Das war mir wirklich wichtig“, sagt Habeck im Betriebsrestaurant. Er zieht sein Jackett aus, krempelt die Hemdsärmel hoch und hört zu.