Jena. Glück im Unglück in der Dornburger Straße. So kam es zu dem Unfall.

Das hätte am Montagmorgen schlimm enden können. Der Fahrer eines kleineren Lkw „fällte“ an der Straßenbahnhaltestelle Nordschule einen Laternenmast. Wie der Fahrer berichtete, hatte er den Mast beim Zurücksetzen schlicht übersehen. Mit dem hinteren Stahlträger des Lkw fuhr er gegen den Mast, sodass dieser genau in der Höhe umknickte.