Jena. Durchgangsverkehr im Spielstraßen-Viertel löst massiven Unmut aus. Erste Verbesserungen gab es in Form von Vorwegweisern. Ortsteilbürgermeister spricht von Chaos

Was passiert, wenn zu viele Straßen auf einmal gesperrt sind, ist im Zwätzener Norden zu erleben. Im Wohngebiet Leibnizstraße fahren Autofahrer in eine Mausefalle und kreiseln durch Spielstraßen und am Kindergarten vorbei, um letztlich doch umzukehren. Oder sie nehmen Grünflächen und Fußwege, um den Durchbruch nach Norden zu schaffen.