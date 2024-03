Jena. Stauvorschau: Das sind die kommenden Behinderungen auf Jenas Straßen.

In der ersten Märzwoche werden nach Angaben der Stadtverwaltung vier neue Baustellen in der Stadt Jena entstehen. Das sind die neuen Sperrungen:

B7: Halbseitige Sperrung am östlichen Ortsausgang Richtung Bürgel ab Montag, 4. März. Zwischen der Einmündung „Vor der Gembdenmühle“ und dem Ortsausgangsschild Jena werde die Straßendecke saniert, auch Arbeiten am Gehweg stünden an. Der Verkehr werde über eine Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Fritz-Reuter-Straße: Abschnittsweise Vollsperrungen zwischen Montag, 4. März, und Dienstag, 12. April. Bauarbeiten am Mischwasserkanal stehen an.

Naumburger Straße: Halbseitige Sperrung bei der Hausnummer 161 bis zum 13. März. Die Versorgungsleitungen werden bearbeitet.

Zu Fuß könne die Baustelle sicher passiert werden.

Saalstraße / Westlicher Gehweg im Löbdergraben: Verkehrsbeeinträchtigungen von Montag, 4. März, bis 15. März. Grund sei die Verlegung von Medien. Fußgänger können die Baustelle in der Saalstraße passieren.