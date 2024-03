Jena. Hinauf auf den Bismarckturm und Jazz in der Villa Rosenthal genießen. Bürgerstiftung lädt zum Einsatz auf die Trüperwiese

Forst- und den Bismarckturm geöffnet

Die Berggesellschaft Forsthaus öffnet für Besucher zum ersten Mal in diesem Jahr den Forst- und den Bismarckturm am Sonntag, 17. März, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Ebenfalls ist im Bismarckturm eine kleine Ausstellung historischer Ansichten zum Forstturm zu sehen.

Jazz in der Villa Rosenthal

Das Duo Willi Kellers und Julie Sassoon ist eine transzendente Einheit fast meditativer Improvisationen. Lyrische Melodien und perkussive Ausbrüche, die sich mit Schlagzeugrhythmen aus Bartoks oder Strawinskys Welt überlagern, Jazz, Afrika, Wildheit wechseln mit sehr leisen, fast unhörbaren atmosphärischen Sequenzen ab. Julie Sassoon kommt aus der Klassik, hat eine Ausbildung als Konzertpianistin und ist über den Jazz zur improvisierten Musik gekommen. Willi Kellers hat neben unzähligen Größen des Jazz mit Keith Tippett und Marylin Crispell gespielt, und Julie steht diesen beiden mit ihrer ungeheuren Emotionalität in nichts nach. Der Verein „Jazz im Paradies“ lädt zu einem Konzert des Duos am Freitag, 8. März, 20 Uhr in die Villa Rosenthal.

Multi-Percussionist Philipp Lamprecht im Trafo Jena

Die Reihe „Bach>>Forward“ kehrt zurück ins Trafo, in der Nollendorfer Straße 30, in Jena. Der Multi-Percussionist Philipp Lamprecht gilt als vielseitig agierender Musiker, der in seiner Karriere Neues wie Altes geschickt miteinander kombiniert. Als Mitglied verschiedener Ensembles für zeitgenössische und historische Musik arbeitet er hauptsächlich im Bereich Kammermusik und realisiert eigene Solo-und Educationprojekte. Für internationales Aufsehen sorgte 2020 in der Pandemie die Live-Übertragung der Triofassung von Bachs „Johannespassion“. Gemeinsam mit Tenor Benedikt Kristjánsson und der Cembalistin Elina Albach führte Philipp Lamprecht die bereits 2019 mit dem Opus Klassik Preis gekürte Reduktion in der leeren Thomaskirche vor laufenden Kameras und mit hunderttausenden Menschen aus aller Welt an ihren Bildschirmen auf. Seinen bunten musikalischen Alltag bestreitet Lamprecht – neben etablierten Schlaginstrumenten – mit Tamburelli, Einhandflöte und Tabor, Barockpauken, mittelalterlichen Kastagnetten und Nakers (mittelalterlichen Pauken), Landsknechttrommeln, einer Vielzahl unterschiedlicher Handtrommeln, Drehleihern und romanischen Bienenkorbglocken. Nun kehrt er am kommenden Samstag, 9. März, 19.30 Uhr für einen Abend mit seinem Soloprogramm „Percussion“ zurück ins Bachland Thüringen und beweist, in welch vielfältige Klänge er nicht nur Bachs Musik zu tauchen vermag.

AfD-Bürgerdialog in Lobeda

Der AfD-Stadtverband Jena lädt am Mittwoch ab 19 Uhr in das Stadtteilzentrum „Lisa“ in Jena-Lobeda zum Bürgerstammtisch ein. Gastredner ist der Bundestagsabgeordnete Michael Kaufmann. Aktuelles aus dem Bundestag sowie Folgen der Energiewende für die Bürger stehen auf dem Programm.

Sponsoren gesucht für den kostenlosen Badespaß

Bereits zwei Jahre in Folge konnten alle Kinder während der Sommerferien freien Eintritt in die Jenaer Freibäder genießen. Möglich war dies nur dank der Unterstützung durch Sponsoren. Rund 13.400 Jungen und Mädchen im Alter von vier bis 14 Jahren hätten das Angebot im vergangenen Sommer genutzt, informieren die Stadtwerke. Um den Ferienkindern auch in diesem Jahr den kostenlosen Sommerspaß zu ermöglichen, suchen die Jenaer Bäder noch zuverlässige Sponsoringpartner. Zur Absicherung der Saison werden – je nach Sommerwetter – 20.000 bis 40.000 Euro benötigt. Natürlich können die auch von mehreren Unternehmen oder Initiativen gemeinsam aufgebracht werden. Jeder Beitrag ist willkommen und hilft auf dem Weg zu dem gemeinsamen Ziel. Für weitere Informationen wenden sich interessierte Unternehmen bitte an Maria Onken von den Jenaer Bädern unter maria.onken@jenaer-baeder.de oder Telefon 03641-429225.

Ortsteilrat kommt am Mittwoch zusammen

Der Ortsteilrat von Jena-Nord kommt am Mittwoch zu seiner nächsten Sitzung zusammen. In dem Büro in der Closewitzer Straße 2 geht es um das Projekt „agathe – älter werden in der Gemeinschaft“, die Änderung der Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung und um Geld aus dem Budget des Ortsteilrates für die Kindergärten Munketal und Flohkiste sowie das Familienzentrum. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Der Sensenmann kommt auf die Trüperwiese

Die Bürgerstiftung Jena – Saale-Holzland kümmert sich seit vielen Jahren um die Streuobstwiese Trüperwiese im Kernberviertel und ist dabei auf die Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern bei regelmäßigen Arbeitseinsätzen angewiesen. Außerdem werden auf der Wiese kostengünstige Kurse angeboten: Der nächste Arbeitseinsatz findet am 7. März statt von 16 bis 18 Uhr, Treffpunkt ist das obere Ende der Trüperwiese (Zugang über den St.-Wendel-Stieg), eine Anmeldung ist nicht nötig. Am 6. April findet unter Anleitung der Landschaftsgärtnerin Marion Kupper ein Obstbaumschnittkurs statt. Von 10 bis 14 Uhr wird sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen über den Obstbaumschnitt an Jung- und Altbäumen vermittelt. Einen weiteren Kurs bietet „Sensenmann“ Mario Knoll am 15. Juni von 8 bis 13:30 Uhr an. Alles Informationen: www.buergerstiftung-jena.de/trueperwiese