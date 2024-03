Jena. Beratungen zu Energieeinsparungen ab sofort auch für ukrainische Geflüchtete – um wie viel Prozent beratene Haushalte ihren jährlichen Energieverbrauch senken

Johanna Großer ist die neue Lokalkoordinatorin des Stromspar-Checks der Caritas in Jena. Durch die Neubesetzung der Koordinatorenstelle ist es der von den Stadtwerken Jena unterstützten Initiative möglich, ihr Engagement für Menschen mit geringem Einkommen weiter auszubauen. Ab sofort werden die kostenfreien Energieberatungen in Jena und den umliegenden Landkreisen auch in russischer Sprache angeboten – beispielsweise für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Der Stromspar-Check der Caritas richtet sich an Haushalte mit geringem Einkommen: Die Beratungen sind für Menschen gedacht, die Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld, Kinderzuschlag, BAföG, eine geringe Rente oder Asylbewerberleistungen beziehen sowie für Personen, deren Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag (bei einem Ein-Personenhaushalt 1.410 Euro) liegt. Nach Erfahrungswerten senken beratene Haushalte ihren Energieverbrauch jährlich um bis zu 20 Prozent und sparen so circa 500 Kilogramm Kohlendioxid ein. Konkret liege die Ersparnis bei den Strom- und Wasserkosten pro Haushalt und Jahr bei durchschnittlich 180 Euro.

Gutschein für Kühlschränke wird ausgegeben

Wer einen Termin für den Stromspar-Check vereinbart, bekommt Besuch von ausgebildeten Stromsparhelferinnen und -helfern. Dies sind ehemalige Langzeitarbeitslose, Bundesfreiwilligendienstleistende oder Ehrenamtliche, die zu Energieberatern ausgebildet wurden und so wieder in Arbeit kamen. Die Stromsparhelfer erfassen vor Ort den Energieverbrauch, werten die Daten aus und können durch den Einbau von kostenlosen Soforthilfen wie einem Wassersparduschkopf, LED-Leuchten oder schaltbaren Steckdosenleisten zu sofortigen Einsparungen beitragen. Darüber hinaus wird ein Kühlgeräte-Gutschein von bis zu 200 Euro für die Neuanschaffung eines Kühlschrankes an berechtigte Haushalte ausgegeben. Neben Tipps zum effizienten Strom- und Wasserverbrauch bekommen die Haushalte auch Wärme-Spartipps.

Interessierte können telefonisch einen Termin unter 03641/3482245 oder per E-Mail ssc-j@caritas-bistum-erfurt.de vereinbaren.