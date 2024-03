Jena. Imaginata setzt auf Nachhaltigkeit. Sarah Bosetti muss Jena einen Korb geben.

Der entsorgte Hindenburg

„Hindenburg auf dem Kyffhäuser oder: Wie entsorgt man Geschichte?“ Das ist der Titel eines Vortrages, den Matthias Steinbach aus Braunschweig am Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr hält. Auf dem Kyffhäuser stand seit 1939 eine Hindenburg-Statue. 1947 auf Geheiß der Sowjetischen Militäradministration umgestürzt, wurde der Koloss 2004 wieder ausgegraben. Seither liegt er in seiner Grube wie Schneewittchen im Sarg. Ort: Auditorium „Zur Rosen“, Johannisstraße 13. Veranstalter ist der Verein für Thüringer Geschichte.

Sarah Bosetti muss zum Grimme-Preis

Die Veranstaltung mit Sarah Bosetti am 26. April im Volksbad Jena wurde abgesagt. Die Moderatorin und Satirikerin erhalte an dem Abend für ihre Show „Bosetti Late Night“ den Grimme-Preis in Marl, informiert Jenakultur. Es wird keinen Nachholtermin geben. Bereits erworbene Tickets könnten in der Jena Tourist-Information zurückgegeben werden.

Jena zum Tournee-Abschluss

Die 133. Ausgabe des „Blues-Kaffees“ findet am Sonntag, 24. März, im Paradiescafé statt. Mit Gitarre und Gesang will Adam Franklin (Großbritannien) die Besucher faszinieren. Er wird in Jena seine diesjährige Deutschlandtournee abschließen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Karten können unter anderem in der Tourist-Information erworben werden.

Imaginata lädt zum Tauschrausch

Zu gut zum Wegwerfen? Die Imaginata bietet am Freitag, 22. März, von 13 bis 18 Uhr einen Tauschrausch an. Zusammen mit Partnern teilt die Imaginata zahlreiche praktische Ideen, die ein stärkeres Bewusstsein für die Kreislauf-Gesellschaft schaffen, vielfältige Alternativen zum Wegwerfen aufzeigen und einen nachhaltigeren Alltag für alle ermöglichen. Der Ansatz: tauschen, schenken, teilen, reparieren, recyceln, upcyceln und Müll vermeiden. Abgerundet wird das ganze durch einen Langos-Foodtruck, Kaffee und Kuchen zu fairen Preisen und ein Müllauto zum Besichtigen auf dem Hof.

„Forsche-Schüler-Tag“ am Beutenberg-Campus

Am Donnerstag, 25. April, lädt der Beutenberg-Campus parallel zum Girls‘ Day Schülerinnen und Schüler ein, Wissenschaft zu erleben. Beim „Forsche-Schüler-Tag“ haben Interessierte ab der 8. Klasse die Möglichkeit, einen Tag lang Wissenschaft „auszuprobieren“. Dabei können sie aus einem vielseitigen physikalisch und lebenswissenschaftlich ausgerichteten Angebot der teilnehmenden Institute auswählen.

Alle interessierten Mädchen und Jungen ab der 8. Klasse können sich im Internet über das lokale Angebot am Beutenberg unter www.beutenberg.de informieren und sich dort auch direkt bis Dienstag, 23. April, anmelden beziehungsweise sich durch ihre Erziehungsberechtigten anmelden lassen, sofern sie noch keine 16 Jahre alt sind.

