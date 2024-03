Jena. Abendvorlesung über die Krankheit Endometriose. Rüdiger Mund stellt neues Album vor. Atelierkonzert „Begegnung der Künste“.

Musik aus der Ukraine und aus Deutschland

Neue Musik aus der Ukraine und aus Deutschland steht beim 91. Atelierkonzert auf dem Programm. Roman Yusipey (Akkordeon) spielt Werke von Oleksandr Shchetynsky, Bohdan Sehin, Helmut Zapf, Alexandra Filonenko, Heiner Frost, Victoria Poleva, Olga Rayeva, Maksym Kolomiiets und anderen. Das Projekt „Land der Hoffnung“ des ukrainischen Akkordeonisten Roman Yusipey beinhaltet die Aufführung von Werken zeitgenössischer Komponisten, die durch den heutigen militärischen Konflikt in der Ukraine vertrieben wurden. Diese Stücke werden zusammen mit der Musik prominenter Autoren aus Deutschland präsentiert. Dazu zeigt die Fotografin Claudia Rieck ihre Bilder. Die „Begegnung der Künste“ beginnt am Freitag um 19.30 Uhr im Atelier der Künstlerischen Abendschule Jena, Sophienstraße 18.

Bei der Abendvorlesung geht es um Endometriose

Etwa jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter ist von Endometriose betroffen. Bei der chronischen Erkrankung wächst Gebärmutter-Schleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle und kann sich auf Organe wie Eierstöcke, Eileiter, den Darm oder den Beckenbereich ausbreiten. Das verursacht derart heftige Schmerzen während der Menstruation, dass Betroffene im Alltag deutlich eingeschränkt sind: Sie können nicht zur Schule, zum Sport, zur Arbeit, ihnen ist übel, sie müssen starke Schmerzmittel nehmen. „Leider dauert es oft Jahre bis zur Diagnose“, sagt Valentina Auletta.

Die Oberärztin aus der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Fortpflanzungsmedizin des Universitätsklinikums Jena (UKJ) koordiniert die Endometriose-Sprechstunde und kennt den oft viel zu langen Leidensweg betroffener Frauen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Was betroffenen Frauen helfen kann, darüber spricht Valentina Auletta bei der Jenaer Abendvorlesung am Mittwoch, 27. März. Die kostenlose Hybridveranstaltung beginnt um 19 Uhr im Hörsaal 1 im UKJ in Lobeda und kann auch online verfolgt werden. Der Einwahllink samt Kenncode findet sich auf der Homepage. Fachpublikum und Medizininteressierte sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Solist Peter Bruns bei einem Auftritt in Sondershausen. © Christoph Vogel

Kammermusik auf höchstem Niveau

Peter Bruns am Violoncello ist erneut in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu Gast. Nachdem er für den Beethoven Zyklus „Most Complete“ zusammen mit seiner Frau Annegret Kuttner am Klavier alle Cellosonaten Beethovens im Gepäck hatte, musizieren sie im kommenden Kammerkonzert am Samstag ab 17 Uhr zusammen mit Sayako Kusaka (Japan) Werke von Ludwig van Beethoven, Carl Loewe und Emilie Mayer. Besucher können sich auf einen Kammermusikabend des allerhöchsten Musikanspruchs freuen, wenn Sayako Kusaka an der Violine als Gewinnerin und Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, Erste Konzertmeisterin des Konzerthausorchesters Berlin und künstlerische Leiterin des Konzerthaus-Kammerorchesters Berlin zusammen mit Peter Bruns (Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig) und Annegret Kuttner gemeinsam musizieren. Auf dem Programm steht Beethovens Violinsonate D-Dur op. 12 Nr. 1, das Klaviertrio g-Moll op. 12 von Carl Loewe (1796-1869) und das Klaviertrio e-Moll op. 12 von Emilie Meyer (1812-1883). Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Barockmusik in der Schillerkirche

Eingeladen wird zu einem Konzert des Barockensembles „Familiaccordi“. Es findet am kommenden Sonntag, 18 Uhr, in der Schillerkirche, Schlippenstraße 32, statt. Dabei werden Werke von Bach, Telemann, Biber und anderen zu Gehör gebracht. Der Eintritt ist wie immer frei. Das Konzert war am Ewigkeitssonntag 2023 geplant, musste aber krankheitsbedingt ausfallen.

Herausforderung für Stadt: SPD bietet Klimagespräch an

Welche Folgen hat die Erderwärmung in unseren Städten? Welche Maßnahmen können Städte zur Prävention ergreifen? Diese Fragen sind ein Kern des Berichts der Vereinten Nationen zu klimatischen Veränderungen. Der aus Jena stammende Physiker Carl-Friedrich Schleußner von der Berliner Humboldt-Universität ist einer der Mitautoren dieses Berichts. Seine Erkenntnisse und die Möglichkeiten, eine Stadt wie Jena klimaresilienter zu gestalten, sind Themen des Stadtgesprächs „Stadt.Klima“ von Oberbürgermeisterkandidat Johannes Schleußner am 22. März um 19.30 Uhr im Forum am Teichgraben 4 in Jena. Neben Schleußner sind die Jenaer Biochemikerin Ann-Sophie Lehnert und Bürgermeister Christian Gerlitz Teilnehmer des Stadtgesprächs. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessierte sind herzlich eingeladen.

Rüdiger Mund gastiert Ende März im F-Haus. © Rüdiger Mund | Rüdiger Mund

Rüdiger Mund mit neuer Platte im F-Haus

Es ist schon erstaunlich, denn seit über 16 Jahren erfreut Rüdiger Mund nun schon an jedem Dienstag im Irish Pub „Fiddlers Green“ in Jena seine Zuhörer und ein Ende ist nicht abzusehen. Er präsentiert dort ein überraschend abwechslungsreiches Programm, wobei der unüberhörbare Schwerpunkt auf amerikanischen Singer-, Songwriter-, Country- und Bluegrass-Traditionen liegt. Diese prägen dann natürlich auch seine eigenen Songs, zu denen nach „Tales from somewhere down the road“ aus dem Jahre 2015 das zweite Album „Before the petrichor“, jetzt in Form einer echten Langspielplatte vorliegt. Zwölf neue Songs – eingespielt mit der „Rudi Tuesday Band“ zum Beispiel in Schorba, abgemischt in der Thüringer Landeshauptstadt und digital und für Vinyl gemastert in Nashville, wird jedem beim Hören schnell bewusst, hier war echte Liebe für diese Stilistik im Spiel. Auch wenn der offizielle Erscheinungstermin des Albums erst am 26. April ist, freut sich die Band trotzdem schon am 27. März auf ein Pre-Release-Konzert im F-Haus in Jena. Beginn ist 19.30 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Information und dienstags im „Fiddlers Green“.

Sitztanz für Senioren

Das DRK Seniorenbegegnungszentrum (Fachstelle Demenz) in der Ernst-Schneller-Straße 10 bietet ab 18. April von 10 bis 11 Uhr ein Kurs in Sitztanz an. Mit gezielten Tänzen, Bewegungsabläufen und abwechslungsreicher Musik werden Koordination, Beweglichkeit, Fitness, Ausdauer und Gedächtnistraining trainiert. Auch Menschen mit Beeinträchtigung können bei den verschiedenen Sitztanz-Varianten mitmachen. Informationen und Anmeldung unter (03641) 33 46 14 oder ulrike.wichler@

drk-jena.de.

