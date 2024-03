Jena. Die Aufstellungsversammlung der bündnisgrünen Mitglieder im Zentrum traf ein einstimmiges Votum.

Nachdem im Januar bereits Christina Prothmann als Ortsteilbürgermeisterkandidatin für Jena-Süd und Margret Franz für Wenigenjena gewählt wurden, steht nun auch die bündnisgrüne Kandidatin für das Jenaer Zentrum fest: Cornelia Förster. Sie arbeitet im Bereich Projektmanagement in einem IT-Unternehmen, ist Mitglied des Ortsteilrats Jena-Zentrum und engagiert sich ehrenamtlich als Elternsprecherin in einem Jenaer Gymnasium.

Förster: „Ich möchte das Zusammenleben im Ortsteil Jena-Zentrum aktiv mitgestalten. Das geht nur durch Zuhören und Diskutieren. Gerade auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung des Stadtteils und die kommenden Herausforderungen in den nächsten Jahren möchte ich sicherstellen, dass die Anwohnenden aktiv beteiligt werden und gute Lösungen für Probleme gefunden werden.“

„Voranbringen möchte ich die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten. Unsere Schulwege müssen sicherer werden, damit sich unsere Kinder selbstständig und ohne Gefahr durch die Stadt bewegen können. Auch die Förderung und Vernetzung unserer Vereine und Organisationen im Zentrum liegt mir sehr am Herzen“, so Cornelia Förster weiter.

Die amtierende Ortsteilbürgermeisterin im Zentrum, OB-Kandidatin Kathleen Lützkendorf, gratulierte: „Ich kenne und schätze Cornelia durch die gemeinsame erfolgreiche Arbeit im Zentrums-Ortsteilrat in den vergangenen Jahren. Sie ist durch ihre Erfahrungen und ihr Knowhow bestens vorbereitet und bringt die richtigen Themen für ein zukunftsfähiges und lebenswertes Zentrum für alle mit. Ich kann mir keine bessere Kandidatin für unser Stadtzentrum vorstellen.“

Zur Wahl im Zentrum stehen außerdem der Stadtrat Lutz Jacob, Stadtratskandidat Deniz Gedik und die Geschäftsführerin der grünen Stadtratsfraktion, Katrin Schaarschmidt.