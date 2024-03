Jena. Eine Durchsage stiftete am Morgen Verwirrung in der Holzmarktpassage in der Jenaer Innenstadt.

Das Einkaufszentrum bleibe heute geschlossen, hallte es am Morgen gegen 10 Uhr durch die Holzmarktpassage. Kundinnen und Kunden liefen zu dem Zeitpunkt bereits durch die Geschäfte und ließen sich nur kurz oder gar nicht irritieren. „Ich habe es gehört, aber mir nichts dabei gedacht“, sagte eine ältere Dame. Die Geschäfte seien schließlich geöffnet gewesen.

Eine Mitarbeiterin des ansässigen Bio-Ladens erklärte: „Das war ein Test, um herauszufinden, ob die Lautsprecher überall im Gebäude zu hören sind.“ Das scheint der Fall gewesen zu sein, denn in den Läden und im Parkhaus war die Durchsage nicht zu ignorieren. Geschlossen bleibt das Einkaufszentrum am Dienstag, 26. März, also nicht.

red.