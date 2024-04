Jena. Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten aus Jena um Hinweise. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Seit Samstag, 30. März 2024, wird der 33-jährige Eduard M. aus Jena vermisst. Laut Polizei wurde er zuletzt gegen 18 Uhr von Bezugspersonen in seiner Rehaeinrichtung in der Naumburger Straße, einem Seniorenheim, gesehen, die er anschließend in unbekannte Richtung verlassen hatte. Herr M. sei ortsunkundig und möglicherweise desorientiert. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Vermisste trägt eine blaue Jeans, einen graublauen Pullover mit Querstreifen sowie schwarze Turnschuhe und hat aufgrund eines Krankheitsbildes ein verändertes Gangbild. Hier hat die Polizei ein Foto des 33-Jährigen veröffentlicht.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt des Mannes geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden am 30. März 2024 gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

red