Jena. Mehrere Stunden kämpfte die Feuerwehr in Jena am Dienstag mit einem Flächenbrand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für einen dreistündigen Feuerwehreinsatz hat am Dienstagnachmittag ein Vegetationsbrand in Jena gesorgt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, war die Feuerwehr Jena gegen 16 Uhr zur Brandstelle gerufen worden. Etwa 100 Meter unterhalb der Lobdeburgklause in Neulobeda hatte sich das Feuer auf einer Fläche von bis zu zwei Hektar auf der Wiese ausgebreitet.

Die insgesamt 51 Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr, darunter auch Teams von fünf Freiwilligen Wehren, konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Der Einsatz wurde nach drei Stunden erfolgreich beendet. Personen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, hieß es weiter.

Die Polizeiinspektion Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red