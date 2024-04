Jena. Neue Woche in der Saalestadt beginnt mit acht neuen Baustellen. Diverse Buslinien verkehren auf einer geänderten Route.

Hermann-Löns-Straße: Halbseitige Sperrung Höhe Mühlenstraße vom 8. bis zum 12. April. Grund: Suchschachtungen zwecks einer Kabeltrasse. Der Verkehr wird mittels Beschilderung an der Baustelle vorbeigeführt. Des Weiteren wird in der Mühlenstraße zwischen der Einmündung Hermann-Löns-Straße und der Einmündung Am Knollen eine Einbahnstraße eingerichtet, welche in Richtung Kahlaische Straße befahrbar ist.

Karl-Liebknecht-Straße: Halbseitige Sperrung Höhe der Erlenhöfe vom 8. April bis zum 3. Mai. Grund: Gehwegneubau. Der Verkehr wird mittels Baustellenlichtzeichenanlage geführt. Mit längeren Wartezeiten und Behinderungen ist zu rechnen.

Löbstedter Straße: Halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummern 9 - 11 vom 8. April bis 19. April. Grund: Tiefbauarbeiten für einen Medienanschluss. Eine Vollsperrung ist auf Höhe der Hausnummer 49 a vorgesehen vom 8. April bis 19. April. Grund: Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses. Der Verkehr wird über die Schlachthofstraße umgeleitet. Die Busse der Linien 43, 430 und 431 verkehren derweil nach einer geänderten Route. Die Haltestellen Wiesenstraße, Schlachthofstraße und Löbstedter Straße entfallen (beide Richtungen). Ersatzhaltestellen werden in der Wiesenstraße und Am alten Gaswerk eingerichtet.

Rautal: Vollsperrung zwischen Erich-Kuithan-Straße und Naumburger Straße vom 8. April bis 26. April Grund: Straßendeckensanierung (wurde witterungsbedingt ins Jahr 2024 verschoben). Der Verkehr aus Richtung Closewitz wird schon in Höhe der Closewitzer Straße auf die Vollsperrung hingewiesen bzw. abgeleitet, der übrige Verkehr aus Richtung Jägerbergstraße/Am Heiligenberg soll die Umleitung über die Erich-Kuithan-Straße nutzen.

Scharnhorststraße: Vollsperrung zwischen Leipziger Straße und Camburger Straße am 9. April. Grund: Tiefbauarbeiten für Sanierungsarbeiten an der Gasleitung.

Schützenhofstraße: Vollsperrung Höhe Hausnummern 36 - 38 vom 8. bis 19. April. Grund: Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses. Der Busverkehr wird in dieser Zeit über die nördliche Schützenhofstraße geführt – deswegen müssen großflächig Haltverbotsstrecken eingerichtet werden. Infotafeln und eine Umleitung werden ausgeschildert. Die Busse der Linie 15 verkehren derweil nach einer geänderten Route. Die Haltestellen Pfälzer Straße (beide Richtungen) und Schützenhofstraße entfallen. Fahrgäste werden gebeten die Haltestellen An der Eule sowie die Ersatzhaltestellen an der Ottogerd-Mühlmann-Straße und der Schützenhofstraße für den Ein- und Ausstieg zu nutzen.

Teichgraben: Halbseitige Sperrung vom 8. April bis 24. Mai. Grund: Sanierung der Bushaltestelle (Barrierefreiheit) inklusive Deckschichtarbeiten. Der Verkehr wird mittels Einbahnstraßenregelungen aufrechterhalten. Die Einbahnstraße kann in Richtung Leutragraben befahren werden. Im Bereich Nonnenplan wird ebenfalls eine Einbahnstraße eingerichtet. Die entfallenden Taxiplätze aus dem Nonnenplan werden umgesiedelt. Der Ersatzstandorte werden im Bereich Leutragraben gegenüber McDonald‘s und am Beginn der Krautgasse (Einfahrt vom Leutragraben) sein. Es wird vom Nahverkehr eine Ersatzhaltestelle im Nonnenplan eingerichtet. Es wird darauf hingewiesen, im Bereich Holzmarkt keine Fahrzeuge abzustellen. Dieser Bereich muss durch den Nahverkehr sicher und reibungslos befahren werden können. Das Ordnungsamt wird verstärkte Kontrollen im Bereich des Holzmarktes durchführen.

red