Jena. Einen Termin sollen Eltern von künftigen Schulkindern beachten. Das sind die weiteren Nachrichten für Jena.

Untersuchung für Kinder

Der Kinder- und Jugendärztlicher Dienst erinnert Eltern von künftigen Schulanfänger 2024 in Jena an eine Frist. Die Kinder, die dieses Jahr in die Schule kommen, müssen bis Ende April 2024 untersucht werden. Dies gelte auch für zurückgestellte Kinder. Wenn dies bisher nicht geschehen ist, sollen die Eltern bitte online einen Termin vereinbaren:

gesundheit.jena.de/de/schuleingangsuntersuchung

Kinder mit Förderbedarf können auch telefonisch unter 03341 - 49 32 82 anmeldet werden.

Konzert in der Kulturkirche Löbstedt

Die beiden Künstlerinnen Shakti und Mathias Paqué alias „Mon mari et moi“ lassen sich mit ihrer Musik nur schwer einem bestimmten Genre zuordnen. Sie spielen „Lieder aus der tiefsten Provinz“, denn von dort kommen sie her, dem Pfälzer Wald. Am ehesten lassen sich ihre Songs vielleicht dem Kleinkunst-Pop oder der allerneusten deutschen Welle ohne Elektronik zuordnen. In jedem Fall sind ihre Lieder eigenwillig und manchmal ein bisschen Dada. Am Sonntag, 14. April, 16 Uhr spielen sie in der Kulturkirche Löbstedt. Essen und Trinken sind vor Ort erhältlich.

Infoveranstaltung zur Therapeutinnenausbildung

Das Jenaer Institut für Psychotherapie und angewandte Psychoanalyse lädt zu einer Infoveranstaltung ein. Darin geht es um die verschiedenen Ausbildungsangebote des staatlich anerkannten Instituts. Das Angebot richtet sich insbesondere an Psychologiestudentinnen und findet in Präsenz und Online statt. Am Donnerstag, 11. April, beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr in der Fischergasse 2. Anschließend sind die Präsenz-Teilnehmer eingeladen, am „Analytischen Wohnzimmer“ teilzunehmen.

Vernissage in der Kulturkirche Löbstedt

Die seit 2019 in Jena ansässige Malerin Violetta Ivanova fängt in ihren Bildern die Landschaften von Jena und Umgebung ein. Ihre Stillleben, Landschaften und Porträts sind dem Genre der realistischen Malerei zuzuordnen. Am Sonntag, 14. April, 15 Uhr, lädt die Kulturkirche in Löbstedt zur Vernissage der Ausstellung ein. Dort präsentiert die Künstlerin 20 Bilder aus den Jahren 2020-2024, darunter Alt- und Plattenbauten, grüne Wiesen und rote Dächer, Sonnenuntergänge und morgendlicher Nebel. Der Eintritt ist frei.

Studium Generale an der Uni Jena beginnt

Das diesjährige Studium Generale an der Friedrich-Schiller-Universität Jena widmet sich dem Thema Kreativität und Wissenschaft. Sechs Vorlesungen gehen auf die unterschiedlichen Facetten von Kreativität und ihren Ausprägungen ein. In der ersten Vorlesung am Donnerstag, 11. April, 16.15 gibt die Kunsthistorikerin Verena Krieger eine ideen- und kunstgeschichtliche Übersicht über künstlerische Kreativität. Wöchentlich um 16.15 Uhr folgen Vorträge über Kreativität aus musikalischer, juristischer und IT-theologischer Perspektive sowie mit Blick auf Kunstschaffende aus Malerei und Literatur. Im Hörsaal 24 des Hauptgebäudes am Fürstengraben 1 sind die Vorlesungen besuchbar.

