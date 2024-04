Jena. Holzmarkt, Familienfest in der Bibliothek, Kinderkonzert und gleich zwei Frühlingskonzerte

Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade

Mitmachen ist dringend erwünscht bei „Bibi & Tina - Die außerirdische Hitparade“. Die neue Musical-Show für Groß und Klein ist am Freitag, 12. April, ab 17 Uhr in der Sparkassenarena zu erleben.

Zaubershow in Emils Ecke

In seiner Show „Zauberhafte Horizonte“ bereitet der Zauberkünstler Frank Galahad dem Publikum Momente zum Staunen. Die Show ist geeignet ab 13 Jahren, der Eintritt ist frei. Gezaubert wird am Freitag, 12. April, 19 Uhr in Emils Ecke, Emil-Wölk-Straße 5.

Tribut an „The Cure“

„Four Imaginary Boys“ sei Deutschlands meistgebuchte The-Cure-Tribute-Band. Sie besteht aus vier Herzblutmusikern, die sich seit 2006 leidenschaftlich dem Gesamtwerk von The Cure widmen und dem Geist der legendären Wave-Götter huldigen. Zu erleben sind sie am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr im F-Haus.

Temple Fang spielen im Kulturbahnhof

Durch ihren Sound weht der Geist von Grateful Dead und die Intensität von Monster Magnet. Vor allem aber beeindrucken Temple Fang durch eine Live-Präsenz auf High-Energy-Level. Wo die Band aus Amsterdam ist, da faucht das Psychedelic-Monster – und hat auch Space Rock in seinem heißen Atem. Zu erleben sind sie am Freitag, 12. April, ab 20 Uhr im Kulturbahnhof Jena.

21. Thüringer Holzmarkt

Die Gäste des Thüringer Holzmarktes in der Jenaer Innenstadt dürfen sich auf die traditionellen Stände des Kunsthandwerkes freuen, bei denen sie einiges über das Thema Holz lernen können. Außerdem bietet der Markt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Timbershow, Bohrwettbewerben, Mitmachaktionen für Kinder und vielem mehr. Der Eintritt ist am Samstag, 13. April, 8 bis 18 Uhr, frei.

Hochschulinformationstag an der Ernst-Abbe-Hochschule

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena gibt zum „Hochschulinformationstag“ (HIT) am Samstag, 13. April, allen Studieninteressierten die Gelegenheit, einen persönlichen Einblick in ihren Wunschstudiengang im Bachelor- und Masterbereich zu erhalten und den Campus kennenzulernen. Von 9.30 bis 15 Uhr werden online und vor Ort verschiedene Angebote gemacht - zum Beispiel Laborbesichtigungen, Gespräche mit Studierenden und Lehrkräften, Campustouren sowie Infostände zu den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen eines Studiums. Auch für diejenigen, die noch keine endgültige Studienwahl getroffen haben, bietet der HIT eine optimale Orientierungs- und Entscheidungshilfe.

Familienfest in der Ernst-Abbe-Bücherei Jena

Von 10 bis 17 Uhr findet am Samstag, 13. April, das Familienfest statt. Die Ernst-Abbe-Bücherei bietet ein buntes Programm für Groß und Klein, unter anderem mit: Führungen für Kinder und Erwachsene; Lesungen der „jenaschreibt“-Gewinner; DJ Ilja Gabler; Gaming für Jugendliche; Live-Musik mit „the fifth view“ und Tüfteln für Kinder.

Wirbelwindkonzert: Abenteuer in Mexiko

La cucaracha heißt es am Samstag, 13. April im Volksbad. Mit Chili, Kaktuskeksen und einem großen Mexikanerhut geht es in diesem Konzert auf eine musikalische Reise nach Mexiko. Ob der mexikanische Junge mit Pferd, Papagei, Lasso und Lupe wohl eine Mutprobe bestehen wird? Angespornt wird er mit schwungvoller Musik von Salsa über Bossa Nova bis zum Tango. Die Musiker spielen mit Flöte, Saxophon und Gitarre auch zum mexikanischen Hut-Tanz auf, begleiten die Band im mexikanischen Saloon und steuern sogar eine echte Gruselmusik bei, als es am Ende noch einmal richtig brenzlig wird. Für Kinder ab 3 Jahren. Es gibt am Samstag zwei Vorstellungen: 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Vor der jeweiligen Veranstaltung können die Kinder die Bastelstraße im Volksbad nutzen.

24. Frühlingskonzert des Schott-Blasorchesters

Unter seinem Chefdirigenten Thomas Schmidtpeter lädt das Schott-Blasorchester am Samstag, 13. April, 17 Uhr, das Publikum zum traditionellen Frühlingskonzert ins Volkshaus ein. Zu Beginn wird mit der Melodie aus dem Te Deum der Bogen zu einem gemeinsamen Europa gespannt, welches jahrelang die Erkennungsmelodie des Eurovision Song Contests war. Mit einer Suite aus dem Ballett „Sylvia oder die Nymphen der Diana“ von Leo Delibes aus dem Jahr 1876 werden die Zuhörer in die mystische Natur entführt. Weiter wird das Orchester musikalisch ein Luftschiff besteigen, bis zum Jupiter und weiter bis zu den Sternen reisen. Das Konzert endet mit dem bekannten Titel aus dem Musical Tabaluga: „Ich wollte nie erwachsen sein!“

Sonntagskonzert „Mon Mari et moi“

Shaki (Gesang, Pianka, Autoharp) und Mathias spielen am Sonntag, 14. April, ab 16 Uhr in der Kulturkirche Löbstedt Lieder, die ein kleines Schlupfloch aus dem Alltag bieten.

Frühlingskonzert „Meine schönste Melodie“

Unter dem Titel „Meine schönste Melodie“ lädt das Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena dreimal im Jahr zu einem vergnüglichen Konzert ins Volkshaus Jena ein. Das Frühlingskonzert am Sonntag, 14. April, 17 Uhr im Volkshaus steht unter dem Motto „Elefant, Tiger & Co.“ und findet in Kooperation mit dem Tanztheater Jena statt. Dabei wird „tierische“ Musik aus Klassik, Operette, Ballett, Musical und Film erklingen. Geplant sind unter anderem Stücke aus dem Ballett „Schwanensee“ von Tschaikowsky, der Operette „Fledermaus“ von Strauß sowie den Filmen Hatari und Rocky III.