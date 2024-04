Jena. Neue Spielplätze sind in Jena eingeweiht worden. Zudem gibt es weitere Neuigkeiten aus der Stadt.

Pünktlich zum beginnenden Frühling konnten am vergangenen Freitag die neuen Spielplätze der Kindertagesstätte und der Ganztagsgrundschule „Dualingo“ in der Dammstraße in Jena eröffnet werden.

Nach zwei Jahren intensiver Planung und Entwicklung mit Unterstützung des Planungsbüros „impuls°Landschaftsarchitektur“ und des Bauunternehmens Trübner waren die Kinder voller Vorfreude, endlich ihre neuen Spielplätze benutzen zu dürfen, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands Jena-Eisenberg-Stadtroda, der die Bildungseinrichtungen betreibt. Der Umbau der Spielplätze habe circa 250.000 Euro gekostet, davon wurden etwa 45.000 Euro durch die „Aktion Mensch“ gefördert.

Die bereits vorhandenen Spielflächen wurden umgebaut. Es entstanden die zwei Bereiche „Atoll“ und „Archipel“. Der Bereich „Archipel“ steht den Schülerinnen und Schülern der Ganztagsgrundschule als auch den Kindergartenkindern zur Verfügung. Der Bereich „Atoll“ ist auf die Bedürfnisse der Kinder im Kindergarten zugeschnitten. Ausgestattet mit verschiedenen Spielgeräten und einer durchdachten Gestaltung bieten die Spielplätze „Atoll“ und „Archipel“ ein sicheres, abwechslungsreiches und aufregendes Erlebnis für die Kinder und sind dazu behindertengerecht ausgelegt, heißt es.

Konzert im MVZ Wagner

Das Amsterdamer Indie-Rock-Quartett Loupe und die Dresdner Band Bahnhof Motte gastieren am Donnerstag, 18. April, im MVZ Wagner. Als Support tritt Cape Sleep auf. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es online bei TixForGigs oder an der Abendkasse.

Künstlergespräch in Lobeda

Zu einem Künstlergespräch mit Gerd Pfanstiel zur Ausstellung „Alles ist bunt“ wird am Donnerstag, 18. April, um 16 Uhr in die Stadtteilgalerie in der Karl-Marx-Allee 28 in Lobeda eingeladen. Gerd Pfanstiel aus Bad Blankenburg konzentriert sich in seinem Werk auf „expressive Ausdrucksformen, auf abstrakte Motive, Portraits und Natursujets“, heißt es in der Ankündigung.

Ortsteilrat tagt in Jena-West

Der Ortsteilrat von Jena-West kommt am Mittwoch, 17. April, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist um 19 Uhr im Büro des Ortsteilrates An der Weidigsmühle 10. Auf der Tagesordnung stehen vor allem die Diskussion des Radverkehrsplans für Jena-West sowie aktuelle Themen aus dem Ortsteil.

Führung im Museum 1806

Das Museum 1806 in Cospeda lädt am Sonntag, 21. April, zu einer „Führung für Jedermann“ ein. Beginn ist um 10 Uhr, die Teilnahme kostet inklusive Museumsbesuch sechs Euro, ermäßigt drei Euro. Nach einem Einführungsvortrag zur Schlacht bei Jena und Auerstedt gebe es eine kurze Wanderung zum Napoleonstein und zurück zum Museum. Die Veranstaltung ende nach etwa zwei Stunden.