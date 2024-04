Jena. Die Stadtverwaltung nennt viele Gründe, die gegen 32 öffentliche Parkplätze an der Bibliothek sprechen. Dabei sieht die freie Fläche so verlockend aus.

Rund um den Theatervorplatz scharren Autofahrer seit Wochen mit den Hufen: Wann geht der Parkplatz Engelplatz wieder ans Netz? Es sieht aus, als könnte es jeden Tag passieren. Der Asphalt ist glatt, wie eine Babypopo und hat während der Bauarbeiten für die neue Bücherei/Bürgerservice kaum gelitten, sogar die Stellplatz-Markierungen sind noch da. 32 Stellplätze gab es hier, bevor der Platz baustellenbedingt schloss.

„Eigentlich könnte der Platz sofort wieder öffnen“, sagte Gernot Köhler. Er ist sachkundiger Bürger für die CDU.

Doch Bürgermeister Christian Gerlitz trat zuletzt im Ausschuss für Stadtentwicklung spürbar auf die Bremse. Er sagte im Rathaus, dass die Fläche „nicht vor der Kulturarena“ geöffnet werde. Der Parkplatz wird während des Arenasommers vom Veranstalter benötigt. Die Fahrzeuge der Künstler und Rettungsfahrzeuge brauchen Fläche. Auch WC-Container und Entsorgungstechnik seien aufzustellen. Die Kulturarena findet in diesem Jahr von Anfang Juli bis Mitte August statt.

Auch vor der Kulturarena brauche es die Fläche anderweitig, zum Beispiel demnächst zur Anlieferung von Wahlurnen aus den Jenaer Wahlbüros, denn das Gebäude ist am 26. Mai „Wahlzentrum“. Zudem müssten Handwerker Restarbeiten erledigen, und bräuchten dann Parkplätze. Darüber hinaus besteht keinesfalls der Plan, den Parkplatz so wieder herzustellen, wie in Autofahrer zu schätzen wussten.

Der Theatervorplatz in den Jahren vor dem Baustart. Auf dem Parkplatz „parkte“ sogar ein Baum. © Tino Zippel | Tino Zippel

Von einer „geringen Anzahl von Kurzzeitparkern“ ist nunmehr die Rede. Der Platz soll überdies mindestens 24 Fahrradständer aufnehmen. Wegen des denkmalgeschützten Karmeliterklosters und ehemaligen Klosterhofs können unmittelbar am Eingang der Bücherei keine Fahrradabstellanlagen montiert werden, so ist es in einer Berichtsvorlage an den Stadtrat zu lesen, die diesen Donnerstag ganz am Ende einer langen Sitzung im Ausschuss besprochen werden soll.

Kurzfristige Idee: Mobile Graffitiwände aufbauen

Für eine gute fußläufige Erreichbarkeit des Eingangs zur Bücherei wird es daher zukünftig eine Wegeverbindung zur Schillerstraße geben. Ferner will die Verwaltung auf dem ehemaligen Parkplatz mobile Graffitiwände in Verbindung mit Sitzmöglichkeiten prüfen. Auch dies läuft einem Parkplatz zuwider.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung hatte auch Stadtrat Eckard Birckner (Bürger für Jena) den Bürgermeister auf die Fläche angesprochen. In der neuen Jenaer Kulturkonzeption gibt es ein paar Aussagen für das Gesamtareal. Von einem „öffentlichen Begegnungsort im Zentrum, der gleichzeitig Aushängeschild des gesamten dortigen neuen Kulturquartiers“ sein soll, ist die Rede. Parkplätze sind demnach nicht vorgesehen, was Nutzer von Bibliothek und Bürgerservice aktuell bedauern. Ende April soll die Parkplatzfläche in die Verwaltung des KSJ übergehen.

Nach den Worten des Bürgermeisters ist die Fläche vor dem Theater – außer zu Zeiten der Kulturarena – „stark unternutzt“. Die Fläche werde auch bei zentralen Märkten künftig eine größere Rolle spielen, eine Arbeitsgruppe befasse sich mit Zukunftsperspektiven. Die Fläche solle in Zukunft deutlich grüner werden, es gebe für diese Vision bisher aber „keinen fortgeschrittenen Planungsstand“. Eine provisorische Platzumgestaltung soll es nicht geben, auch weil die Erfahrung lehre, dass solche Provisorien lange Bestand haben. Maßnahmen sollten sich daher auf das absolut notwendige beschränken.

Superbequem: An der Bibliothek mit dem Auto parken

Unterdessen parken auf dem Gelände immer mehr Autos, die offensichtlich keine Baufahrzeuge sind. Sind das wirklich Handwerker bei Restarbeiten? Eine Dame, die am Mittwoch auf dem Weg zur Bibliothek war, hatte diese These: Die Verwaltung will den Platz nicht öffnen, damit sich die Bürger gar nicht erst an den Komfort gewöhnt, gleich neben Bibliothek und Bürgerservice parken zu können.

Gastronomische Versorgung: Früher gab es am Engelplatz auch eine schnelle Bratwurst. © Peter Michaelis | Peter Michaelis

Parkplatz-Historie

Der heutige Parkplatz Engelplatz entstand mit der Platzbefestigung in den 1990er Jahren.

Nach der Jahrtausendwende war das Areal für eine Bebauung vorgesehen. Dem Parkplatz Engelplatz wurde in der städtischen Parkraumkonzeption des Jahres 2010 „aufgrund seiner Lage und Größe nur kleinräumige Bedeutung zugemessen.“

Mit dem Start des Bibliotheksneubaus wurde der Parkplatz im Oktober 2019 für die Baustelleneinrichtung geschlossen.

Die Fläche beträgt etwa 1200 Quadratmeter, 32 gebührenpflichtige Parkplätze fanden zuvor hier Platz.

Die Bibliothek verweist Autofahrer auf das öffentliche Parkhaus der Holzmarktpassage, es handelt sich um eine Tiefgarage.

Weitere Nachrichten aus Jena: