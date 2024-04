Jena. Fraktion der Linken reicht Anfrage ein und interessiert sich für die offenbar im Mai beginnende Tätigkeit von Gerlitz in der Ernst-Abbe-Stiftung

Besteht ein Interessenskonflikt, wenn der Bürgermeister bereits im Mai für die Ernst-Abbe-Stiftung arbeitet? Die Fraktion der Linken holt das Thema in den Stadtrat und stellt eine entsprechende Anfrage an den Oberbürgermeister. Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) wechselt zum Ende seiner Amtszeit als Geschäftsführer in die Ernst-Abbe-Stiftung.

Stellt im Stadtrat eine Anfrage an den Oberbürgermeister: Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Lena Saniye Güngör. © Archiv | Thorsten Büker

Am Montag wurde bekannt, dass Gerlitz bereits ab Mai in der Stiftung präsent sein wird. „Wurde der Sachverhalt der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt und zu welchem Ergebnis kam diese Prüfung gegebenenfalls?“ fragt die Fraktionsvorsitzende Lena Saniye Güngör. Der Stadtrat Jena kommt in der kommenden Woche zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Sommerpause zusammen.

Bei der Verabschiedung von Rolf Ferdinand Schmalbrock wurde am Montag kolportiert, dass Gerlitz bereits im Mai für die Stiftung arbeiten werde. „Natürlich bereite ich mich schon bald auf meine zukünftige Aufgabe vor und setzte bis dahin auf das weitere Führungsteam in der Stiftung mit einem Vorstand und zwei stellvertretenden Geschäftsführern“, sagt er auf Anfrage der Redaktion.

red