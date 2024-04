Jena. Unbekannte haben in Jena einen Briefkasten gesprengt und diverse Wahlplakate zerstört. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

Unbekannte haben im gesamten Jenaer Stadtgebiet Wahlplakate fast aller Plakate beschädigt. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurden diese zumeist heruntergerissen. Am Anger hätten jedoch Unbekannte Farbbeutel auf drei Plakate geworfen und dabei auch ein in der Nähe geparktes Auto getroffen. Zur Höhe des Sachschadens könne man noch keine Angaben machen.

Böller zerstört Briefkaten

Zum wiederholten Male wurde ein Briefkasten in der Ziegenhainer Straße durch einen Böller beschädigt. Unbekannte hätten den Böller in den Kasten geworfen. Jetzt liefen weitere Ermittlungen.

Reifen zerstochen, Spiegel kaputt

An gleich zwei Autos in der Leipziger Straße und im Bibliotheksweg haben Unbekannte mutwillige Schäden hinterlassen. Laut Meldung der Polizei wurde bei einem Ford in der Leipziger Straße der linke Außenspiegel beschädigt. Bei einem VW im Bibliotheksweg wurden die Reifen der Fahrerseite zerstochen. Für beide Beschädigungen wurden entsprechende Anzeigen angefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

