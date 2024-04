Jena. In Jena wollte ein Mann nicht mehr vom Klo herunter. Außerdem bemalten Unbekannte eine Mauer am Justizzentrum. Diese und weitere Meldungen aus Jena:

Einen für die Polizei unleserlichen, gut zehn Quadratmeter großen Schriftzug hinterließen über das vergangene Wochenende Unbekannte an der Hausmauer des Justizzentrums in Jena. Ein Zeuge bemerkte das Werk und informierte die Polizei, schreiben die Beamten in einer Meldung. Daraufhin wurden die entsprechenden Verfahren eingeleitet.

8000 Euro Beute mit Kälteflaschen

Unbekannte sind am Wochenende auf ein Firmengelände in de Lehmgrube eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten ein Tor – Sachschaden in vierstelliger Höhe – und entwendeten anschließend mehrere Mehrwegflaschen Kältemittel im Wert von etwa 8000 Euro, schreibt die Polizei in einer Meldung.

Schlafen auf der Toilette

Ein 41 Jahre alter Mann hat sich am Montagabend in eine Toilette in einem Einkaufsmarkt in der Karl-Marx-Allee eingeschlossen. Auf die Aufforderung der Mitarbeiter, das Klo zu verlassen, reagierte er aggressiv. Das änderte sich auch nicht, als die Polizei versuchte, das Hausrecht durchzusetzen und den Mann zum Gehen zu bringen. Stattdessen habe der Mann versucht, die Polizisten anzugreifen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Dieser wurde durch die Staatsanwaltschaft bestätigt. Weil der 41-Jährige nicht aufhörte, die Beamten zu beleidigen, soll nun ein Haftrichter über das weitere Vorgehen entscheiden.

