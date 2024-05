Jena. Die JES Verkehrsgesellschaft führt in ihren Bussen rund um die Jena die Möglichkeit ein, bargeldlos zu bezahlen.

Die JES Verkehrsgesellschaft bietet den Fahrgästen in Bussen rund um Jena ab sofort eine neue Möglichkeit, Tickets zu erwerben: Neben der klassischen Bargeldzahlung können die Tickets im Bus nun auch mit Girocard, Kreditkarten, Debitkarten, Apple Pay und Google Pay bezahlt werden, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als die Hälfte der JES-Busse sei bereits mit den entsprechenden Terminals ausgestattet, der Rest soll in den kommenden Wochen folgen.

Bargeldloses Bezahlen bei Fahrgästen rund um Jena beliebt

Markus Würtz von der JES sagt: „Die Kartenzahlung wird immer beliebter, auch für kleine Beträge. Durch diese neue Zahlungsoption in unseren Regionalbussen entfällt die lästige Suche nach Kleingeld und das Hantieren mit Wechselgeld. Das bedeutet insgesamt eine schnellere und sichere Abwicklung des Ticketkaufs für unsere Fahrgäste und unser Fahrpersonal.“

In den Straßenbahnen und Bussen des Jenaer Nahverkehrs kann bereits seit längerer Zeit bargeldlos bezahlt werden.

