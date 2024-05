Jena. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen“ gewährt die Museumsnacht in Jena einen Einblick in die vielfältige Sammlungslandschaft der Stadt.

Mit 31 Stationen und über 130 Programmpunkten bieten die teilnehmenden Einrichtungen zur Langen Nacht der Museen in Jena einen vielseitigen Einblick in die Sammlungslandschaft der Stadt, der die Sinne betören soll. Nach einer zweijährigen Pause kann dank Erik Stephan, Direktor der Städtischen Museen Jena, die Lange der Nacht der Museen nun wieder jährlich in der Stadt stattfinden. Zuvor war Jena als einzige aus der Impulsregionen Erfurt, Jena, Weimar und Weimarer Land aus dem jährlichen Turnus ausgestiegen.

Buntes Programm zum Sehen, Tasten und Riechen

Stephans Ziel ist es, dass sich das verstaubte Bild von Museen in den Köpfen der Menschen wandelt und diese auch als Erlebnisräume betrachtet werden. Dennis Pieter, der das erste Mal als Projektmanager der Jenaer Museumsnacht agiert, freut sich über das rege Interesse der Museen, Sammlungen und Einrichtungen, die sich mit verschiedensten Programmpunkten beteiligen.

Das Besondere an der diesjährigen Museumsnacht ist, dass nach langer Zeit wieder die Stadtkirche St. Michael und die Tektonische Sammlung ihre Pforten öffnen. Auch das Karmelitenkloster wird das erste Mal seit der Wiedereröffnung ein Programm vorstellen, bei dem Gäste sich unter anderem an antikem Buchdruck probieren können. Im Institut für Altertumswissenschaften der Uni Jena können zudem bei einer Führung durch die Papyrussammlung sogar Stücke der Sammlung in die Hand genommen werden. Ein weiteres Highlight der Museumsnacht ist zudem die Bernsteinsammlung des Phyletischen Museums, sagt Museumspädagogin Sabrina Hug.

Ticketpreise bleiben unverändert

Dennis Pieter freut sich, dass auch dieses Jahr die Ticketpreise für die Lange der Nacht der Museen nicht erhöht werden. Die Preise seien seit zwölf Jahren gleichgeblieben. Im Vorverkauf kosten reguläre Tickets acht Euro und ermäßigte fünf Euro. Tickets an der Abendkasse sind für zehn Euro und ermäßigte für sieben Euro erhältlich. Der Eintritt für Jugendliche bis 16 Jahre bleibt nach wie vor kostenfrei.

Vorverkaufstickets und Tickets an der Abendkasse können im Stadtmuseum Jena und an der Tourist-Information erworben werden. Die Museumsnacht beginnt am Freitag, 31. Mai, um 16.30 Uhr auf dem Markt vor dem Stadtmuseum. An dem Tag werden die städtischen Museen um 16 Uhr öffnen, am darauffolgenden Tag, also dem 1. Juni, erst wieder um 11 Uhr statt um 10 Uhr.

Infos zu weiteren Verkaufsstellen und zum Programm gibt es unter www.nachtdermuseen.com/jena.

